Baket. Palazzetto a regime nonostante i problemi. Appello delle società

Era già accaduto lo scorso 15 ottobre, riaccadrà domenica prossima e non si sa quante altre volte in futuro. Domenica ci sarà molto traffico all’interno del palazzetto di Avenza dove alle 18 gioca il Cmc (sesta di ritorno di C contro Mens Sana Siena) e alle 20.30 toccherà all’Audax (prima di ritorno di divisione regionale 1 contro Viareggio). Cambiano le stagioni, cambiano i campionati, cambiano le squadre, ma il problema è sempre lo stesso: il palazzetto di Avenza scoppia, non di salute, ma di tutte le patologie (gravi e meno gravi) dovute all’età (ormai è una cinquantenne piuttosto sciatta, che mostra tutti gli anni che risultano all’anagrafe) frutto delle scelte fatte a suo tempo da politici e progettisti. Con soli due spogliatoi (tutti i palazzetti moderni ne hanno almeno quattro) domenica pomeriggio ci sarà traffico perché mentre giocherà il Cmc arriverà l’Audax a cambiarsi, mentre i gialloazzurri si riscalderanno i biancocelesti faranno la doccia, e anche arbitri e ufficiali di campo potranno scambiarsi due parole in mutande mentre indossano le rispettive divise nello spogliatoio a loro dedicato. "Dobbiamo arrangiarci, la situazione è questa" dice Carlo Bigli (nella foto), dirigente dell’Audax che domenica non avrà a disposizione l’ora di riscaldamento perché le partite non durano più i canonici 90 minuti.

ma.mu.