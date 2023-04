Azzurri perdono l’imbattibilità con la Vis Pesaro

vis pesaro

1

carrarese

0

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Rossoni, Gavazzi, Bakayoko; Ghazoini (54’ Coppola), Valdifiori, Astrologo, Aucelli, Zoia; Pucciarelli, Fedato.(89’ Gerardi) (97’ Sanogo). A disp. Campani, Gega, Ngom, Nina, Borsoi, Sanogo, Garau, Parodi. All. Banchieri.

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti, Marino (46’ Coccia), Imperiale; Grassini (79’ Frey), Palmieri (61’ Cerretelli), Schiavi (79’ Castigliani), Bozhanaj, Cicconi; Energe (54’ Bernardotto), Capello. A disp. Gatti, Satalino, Folino, Pinto, D’Ambrosio, Mercati. All. Dal Canto.

Arbitro: Ubaldi di Roma 1 assistito da Martinelli di Seregno e Rispoli di Locri; quarto ufficiale Selvatici di Rovigo.

Marcatori: 21’ Aucelli.

Note: spettatori 1091 per un incasso di 6993 euro; angoli 3 a 2; ammoniti Fedato, Ghazoini, Zoia, Aucelli, Cerretelli, Gavazzi; recupero 1’ e 8’.

PESARO – Termina a Pesaro l’imbattibilità della Carrarese che durava da 13 partite. La sconfitta si rivela, comunque, indolore per gli azzurri che riescono ugualmente a centrare l’obiettivo quarto posto.

Al "Benelli", su un campo in pessime condizioni, mister Dal Canto ha schierato davvero la miglior formazione possibile ma ne è uscito fuori un primo tempo tra i più brutti della stagione, se non addirittura il peggiore. La Carrarese non ha mai tirato in porta ed ha subito gol sull’unica vera occasione concessa alla Vis Pesaro in 98 minuti. Al 21’ la difesa apuana si è fatta trovare completamente fuori posizione con Imperiale sopra la linea mediana, Marino risucchiato quasi a centrocampo e Pelagatti rimasto dietro a tenere in gioco due avversari.

Il difensore aretino è andato a chiudere a sinistra su Pucciarelli che è riuscito, però, a smarcare Aucelli in area davanti a Breza. Il classe 2002 ha stoppato di petto e superato Breza con un pallonetto. Nulla la reazione dei marmiferi che nella ripresa Dal Canto ha rivoltato inserendo Coccia al posto di Marino e passando al 4-4-2. Poco dopo è entrato anche Bernardotto in luogo di un evanescente Energe.

I benefici si sono visti. Bozhanaj è riuscito a liberarsi due volte pericolosamente al tiro ma con le polveri bagnate. Al 58’ un cross deviato di Coccia è diventato una parabola beffarda che ha costretto Farroni a smanacciare fuori. L’occasione clamorosa per il pari l’ha fallita, però, Bozhanaj al 61’ pescato tutto solo in area da Cicconi. L’albanese ha stoppato di petto e calciato alle stelle davanti a Farroni.

La Carrarese non si è data per vinta e ha attaccato per tutta la ripresa sprecando anche un paio di buone punizioni dal limite che, se sfruttate a dovere, avrebbero potuto regalare la gioia alla tifoseria ospite.

Al 75’ Breza ha rischiato di farsi gol da solo su un retropassaggio mal stoppato e recuperato sulla linea di porta ma la Vis Pesaro non ha creato nulla limitandosi a contenere con un atteggiamento ostruzionistico portando a casa alla fine un risultato per lei fondamentale. Una partita che vede gli azzurri recriminare le poche occasioni da gol che non sono state poi concretizzate a dovere.