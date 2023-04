Azzurri in grande ansia per la punta Giannetti

Il Gubbio in quest’ultimo turno di campionato ha agganciato la Carrarese e si è ripreso virtualmente il quarto posto nel girone visto che è in vantaggio nel computo degli scontri diretti (ha vinto 2-0 ai Marmi e perso 2-1 al Barbetti n.d.r.). Gli azzurri, però, sono tornati da Ancona rafforzando paradossalmente la propria candidatura a questo importante piazzamento. Ritrovarsi sotto di due gol dopo un quarto d’ora e riuscire a raddrizzare la partita prima del riposo è stata un’impresa tantalica.

Da una parte c’è grande soddisfazione per il decimo risultato utile consecutivo raggiunto ma dall’altra resta tanto amaro in bocca per non aver saputo difendere per i restanti tre minuti il gol di Capello siglato al 91’. Allo stadio del Conero poteva finire in trionfo per gli apuani che invece si sono dovuti accontentare di dividere la posta. Era da 11 gare che la Carrarese non subiva tre gol in una partita. Non fa testo il primo, del tutto fortuito, ma sugli altri due le responsabilità individuali sono state evidenti. Rispetto al solito dietro è stato concesso qualcosa in più e questo era da mettere nel conto contro una squadra offensiva come l’Ancona.

Era meno preventivabile, però, che la Carrarese si facesse male da sola. Detto ciò c’è anche tanto di buono da rimarcare. La squadra di Alessandro Dal Canto per lunghi tratti della partita ha comandato il gioco contro un avversario forte che si giocava tantissimo davanti al proprio pubblico. Si sono viste trame piacevoli ed occasioni in serie. Un collettivo che sa bene quello che deve fare e come farlo. Non a caso la Carrarese è la seconda squadra del girone per numero di cross effettuati e la terza per percentuale di possesso palla. L’organizzazione di squadra viene, poi, esaltata dalla qualità di tanti singoli.

Bozhanaj, Capello e Energe solo per fare alcuni nomi. Ieri gli azzurri sono tornati subito al pezzo per preparare la trasferta di giovedì a Porto Torres. Solito lavoro di scarico per chi aveva giocato sabato ed esercitazioni tecnico-tattiche a tema per chi non è sceso in campo. All’appello mancavano i due attaccanti infortunati, Bernardotto e Giannetti. Per quest’ultimo si attende fra oggi e domani una diagnosi più approfondita sull’importanza della frattura ossea e della lussazione subita dalla caviglia sinistra ad Ancona.

Gianluca Bondielli