Audax, Valenti gialloazzurro per 7 stagioni a Carrara

Alla fine dello scorso campionato è stato premiato per aver indossato la maglia gialloazzurra per 7 stagioni (anche se non consecutive) e anche nella prossima stagione continuerà ad indossare la stessa maglia. Il play Fabio Valenti è un’altra conferma in casa Audax in vista del campionato di serie D. Spezzino, classe 1988, 190 centimetri, Valenti (nella foto) si affaccia al mondo senior nella stagione 2007-2008 con la maglia del Varese in serie B e dopo un altro anno sempre nella città lombarda, si trasferisce a Rieti in C nazionale, quindi nel 2011-2012 approda per la prima volta a Carrara, sponda Audax, sempre in C nazionale, ma l’anno successivo è a Piombino, quindi a Follo e dal 2014 al 2019 indossa nuovamente la canotta dell’Audax in C silver. L’anno successivo passa al Cmc per una stagione, quindi un anno a Massa in Promozione, poi una stagione a Follo in D mentre lo scroso anno è tornato all’Audax in C silver, segnando 249 punti in 30 partite (media 8,3) con un best di 21 contro Fucecchio. Nei sette anni con la maglia gialloazzurra, Valenti ha fatto registrare 166 presenze, firmando 1574 punti. Per il prossimo campionato di serie D, Valenti sarà ancora uno dei play a cui la squadra si affida per un torneo di vertice dove però niente è dato per scontato.

ma.mu.