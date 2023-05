Audax senza lucidità Pisa più concreto La reazione è tardiva

cus pisa

90

audax carrara

50

CUS PISA: Fiorindi 13, Cosci 4, Dense 2, Corbic 2, Spagnoli 3, Lacava 14, Viviani 2, Siena 21, Giannarelli 6, Benini 5, Carattini 11, Quarta 7. All. Forti.

AUDAX CARRARA: Menicocci 8, Kuntic 8, Bertuccelli 9, Bianchini, Tellini 4 (nella foto), Valenti 13, Mezzani 6, Ferla, Evangelisti 2 (Ferla n.e.). All. Cristelli.

Parziali: 24-16, 43-29, 66-39

Arbitri: Profeti di Rosignano Marittimo e Celentano di Arezzo Tiri liberi: Cus Pisa 89; Audax Carrara 511

CARRARA – A Pisa il mare non c’è più ma l’Audax affonda ugualmente (-40) nella 14esima e penultima giornata di ritorno della C silver che il Cmc rende meno amara battendo il Pontedera e regalando la matematica salvezza alla squadra di coach Cristelli. Palla a due e i gialloazzurri vanno subito sotto (i pisani sono secondi in classifica), al primo intervallo è -8, uno svantaggio che però cresce con il trascorrere dei minuti. A metà gara è -14, per Tellini e compagni ci sarebbe ancora la possibilità di recuperare, ma invece della reazione ospite arriva l’allungo dei locali e all’ultimo intervallo è -27. L’ultimo tempino è una lenta agonia (parziale 24-11), la paura fa novanta e la sirena è una liberazione per la squadra.

ma.mu.