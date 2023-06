Audax, ottima annata E ora il ds Alibani punta tutto sui giovani

"Per le nostre squadre giovanili è stata una stagione e bellissima, con numeri eccellenti". A dirlo è il ds dell’Audax Massimo Alibani che dopo tanti anni in cui ha curato le squadre senior e trascurato le giovanili per sua stessa ammissione, ha invertito la rotta e ha scoperto l’importanza del vivaio. "Vogliamo rafforzare tutto il settore giovanile con una struttura fatta di preparatori atletici, istruttori, fisioterapisti, studio medico, pulmini – dice il dirigente che ricorda i 72 anni di attività della società di via Giovan Pietro e i suoi 38 anni come direttore sportivo – dopo il covid siamo ripartiti con i due istruttori Alessandra Maini ed Emanuele Barcellone che nel minibasket hanno fatto un gran lavoro, portando i bambini a oltre 60 con un balzo rispetto al passato". Alibani è soddisfatto anche per i risultati ottenuti nei campionati regionali dalle squadre giovanili: "Hanno fatto bene l’under 15 e l’under 17, mentre l’under 19 di Paolo Gallerini ha pagato caro l’episodio increscioso avvenuto a gara finita e vinta, con la squalifica di ben quattro giocatori". Alibani elogia l’under 17 e il suo allenatore Enrico Menconi (nella foto): "Pur essendo più piccoli di uno o due anni rispetto all’età della categoria, hanno disputato un buon campionato" conclude Alibani che conferma gli allenatori delle giovanili.

ma.mu.