Audax Massa Carrara, una scelta per costruire qualcosa di solido

"Una scelta fatta per costruire qualche cosa di solido, per non avere squadre raffazzonate". Così coach Andrea Cristelli vede la scelta dell’Audax che ha rinunciato al titolo della C unica per la serie D. "Nella C unica i costi sono aumentati molto e all’Audax e alla Laurenziana Firenze si potrebbe aggiungere anche il Fucecchio – continua Cristelli che siederà sulla panchina gialloazzurra per la 14esima volta - costi alti e rischi elevati perché quest’anno nella serie C ci saranno 10 retrocessioni mentre dai roster della D pare che sarà di qualità tecnica alta. Per me C o D non cambia molto, l’importante è costruire una squadra divertente e valida. L’obiettivo è fare un bel campionato, poi vedremo: i discorsi estivi sono di un tipo, poi si prendono strade diverse. Speriamo di non avere un’altra stagione come quella scorsa costellata da infortuni: tutto sarebbe più difficile". La discesa in D priva la città del derby con il Cmc, ma regala quello inedito con i Carrara Basket Legends.

ma.mu.