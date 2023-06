Audax, futuro incerto "Servono sponsor per fare la squadra"

Ancora nessuna decisione in casa della Pallacanestro Audax in vista del prossimo campionato che la società di via Giovan Pietro disputerà nella nuova serie C unica. "Non c’è niente di nuovo, la stagione non è ancora terminata (come di consueto finirà il 30 giugno, ndr) mentre le iscrizioni alla prossima si chiuderanno il 27 luglio, quindi abbiamo ancora tutto il tempo per prendere le nostre decisioni" ribadisce il ds gialloazzurro Massimo Alibani (nella foto) che ha già avanzato più di qualche perplessità sulla partecipazione alla C unica che, salvo sorprese (le federazione non ha ancora chiarito la formula), sarà di 24 squadre divise in due gironi.

"Stiamo discutendo e valutando le varie possibilità, ma se non riusciremo a fare una squadra competitiva con 3 o 4 giocatori veri, secondo me conviene lasciare perdere e concentrarsi sulle giovanili. Se non ci sono le condizioni per fare una squadra competitiva che vada in campo per vincere, è meglio evitare di allestire una formazione che poi farà figuracce e subirà batoste tutte le domeniche. Non è più il caso di fare squadre tanto per fare. Siamo in contatto con alcune aziende per trovare soluzioni e nel caso si trovassero, allora potremo pensare a formare una squadra e un programma, perché per stare nella C unica occorre fare un bel salto di qualità".

