Audax e Legends tornano a vincere e scalano posizioni

Segna il ritorno al successo per entrambe, la nona giornata della divisione regionale 1. L’Audax piega il Calcinaia, i Legends regolano il Bellaria Pontedera, e a braccetto le due squadre carraresi salgono nella classifica del girone A, in attesa di tempi migliori. A cominciare dall’Audax che punta al pieno recupero di Bianchini e dal ritorno in campo del duo Tealdi e Riccardi, fuori da quasi un anno. Per i gialloazzurri (tre successi in otto gare) l’unica cosa di positivo del largo successo casalingo (+18) contro i pisani sono i due punti che muovono una classifica deficitaria, ferma da oltre un mese (l’ultima vittoria è del 22 ottobre a Castelfranco), ma se sono arrivati i due punti, per il gioco si deve ancora aspettare, sperando non sia tardi. Dopo avere scontato la squalifica è tornato in campo Eerikinharju, e il tabellino ne ha beneficiato (26 punti per la guardia finlandese), ma non il gioco. Anche in casa Legends c’è attesa per il rientro di Fontanelli, la cui assenza sta condizionando la squadra che fino a oggi ha ottenuto 4 vittorie in 9 partite. Rosignano 16 punti; Invictus Livorno 12; Lucca, Donoratico, Valdicornia Venturina e Grosseto 10; Calcinania e Legends Carrara 8; Audax Carrara e Liburnia Livorno 6; Bellaria Pontedera 4; Viareggio e Castelfranco di Sotto 2. Nella foto Elias Eerikinharju, guardia dell’Audax.

ma.mu.