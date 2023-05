Audax di scena a Pisa Serve un’impresa E si spera nei ’cugini’

"Siamo una squadra senza spina dorsale, non è possibile gettare al vento un’occasione favorevole come quella di domenica. E’ stata una cosa brutta e poco rispettosa". Questa volta coach Andrea Cristelli (nella foto) non ha digerito la sconfitta contro il fanalino Invictus Livorno e, alla vigilia della trasferta di Pisa (oggi ore 18) per la penultima di ritorno della C silver regionale, punta il dito contro la squadra: "Dovremmo discutere meno e giocare di più, ma siamo fatti così e solo nell’ultimo quarto abbiamo mostrato esperienza e fisicità – continua l’allenatore dell’Audax –. Adesso ci aspetta il Cus Pisa che è secondo in classifica ma che vuole arrivare primo. Giocare contro l’Audax dà sempre uno stimolo in più a tutti e loro non giocheranno certo con svogliatezza. Vediamo cosa riusciremo a fare". Sulla possibilità che una mano arrivi proprio dai ’cugini’ del Cmc, che battendo il Pontedera salverebbero l’Audax, Cristelli fa appello alla dignità: "Non vogliamo essere salvati dagli altri, vogliamo salvarci da soli, con le nostre mani e portare l’Audax dove si merita. E’ stata un’annata difficilissima, con tanti problemi, ma bisogna lottare per non finire nel modo peggiore". I numeri sono tutti per i pisani: 44 punti in classifica contro 26; i punti realizzati sono 2120 (attacco più forte) contro 1861; quelli subiti sono 1810 contro 1918.

ma.mu.