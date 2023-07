Audax Carrara: Programma triennale per puntare alla B

Probilmente sarà una serie D con 42 squadre, probabilmente ci saranno tre gironi, molto probabilmente sarà un campionato competitivo e di qualità, ma quello che è certo è che per la Pallacanestro Audax dovrà essere un campionato di vertice. Da via Giovan Pietro assicurano che stanno lavorando per creare una squadra forte, con l’obiettivo di stare molto in alto, ma qualche cosa di più concreto si saprà solo nei prossimi giorni. Da poche ore scaduti i termini per l’iscrizione in Serie C e non sono escluse ancora soprese con la rinuncia di qualche altra società al campionato della C unica, come la Laurenziana Firenze che dovrebbe cedere il titolo alla Sancat Firenze. Novità in casa gialloazzurra dovrebbero arrivare anche dal mercato dove sono attesi un paio di movimenti di peso che si affiancheranno ai già riconfermati Tealdi, Bertuccelli, Valenti e Bianchini.

"Inutile fare una C unica senza alcuna prospettiva – ribadisce il ds Massimo Alibani (nella foto) – meglio lavorare a un programma triennale, con uno sponsor di peso, per dare la scalata alla Serie B". A complicare le cose, dovute all’aumento dei parametri e delle tasse gare, è arrivata anche l’entrata in vigore della legge sullo sport del 2019 (ma della quale mancano ancora i decreti attuativi), che equipara gli atleti a collaboratori e dipendenti, dando loro maggiori tutele.

ma.mu.