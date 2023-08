Audax Carrara, la scommessa di Castigliego: "Qui per fare bene"

Una passione inziata in famiglia da bambino, uno stop per impegni di lavoro, il ritorno sul parquet con la maglia dell’Audax. E’ la vicenda sportiva di Gianluca Castigliego (nella foto) da San Giovanni Rotondo, nel foggiano, che nel prossimo campionato vestirà la maglia dell’Audax. Classe 1998, ruolo ala, 195 centimetri, con un fratello e un cugino che già praticano basket, Castigliego si avvicina alla palla a spicchi all’età di sei anni, gioca a minibasket, quindi inizia i campionati giovanili con Manfredonia, Brindisi e Foggia tra tornei regionali e di eccellenza dove vince con la squadra degli under 15. Nel 2013, all’età di 15 anni, il debutto nei campionati senior con il Manfredonia in serie D dove arriva la promozione in C. Nella stagione 2017-2018 va in prestito al Foggia, ancora in serie D, quindi tre stagioni in C gold con la maglia del Manfredonia fino allo stop di tre anni imposto dagli impegni di lavoro. Adesso è approdato alla sede spezzina di Fincantieri dove è stato subito arpionato dall’Audax: "sono stato contattato e ho accettato perché voglio riprendere a giocare per continuare a coltivare la mia passione per il basket. Non so dove potrà arrivare la squadra, ancora non conosco i giocatori, per ora ho avuto contatti solo con allenatore e direttore sportivo".

ma.mu.