Attraverso le Mura - 26ª Edizione a Massa, Iscrizioni Aperte dal 1° Luglio

E’ fissato per sabato 22 luglio l’appuntamento con la 26ª edizione di “Attraverso le mura – Città di Massa“. La rinomata gara nazionale Fidal di podismo che si disputa in notturna sulle strade del centro storico di Massa sta già mobilitando i migliori runner in circolazione. Le iscrizioni, gratuite, si apriranno dal 1° luglio e la grande novità sarà il ritorno nel pomeriggio della gara riservata ai più piccoli. Alle ore 21 sono previste le partenze degli Allievi (4 km), delle donne e degli uomini sopra i 50 anni (8 km) mentre alle ore 21,50 toccherà agli assoluti uomini (10 km).

Il circuito resta lo stesso nel cuore di Massa: via Alberica, piazza Bastione, via Mura Sud, via Ghirlanda, via Porta Fabbrica, via Bastione, via Prado, piazza Martana, via Beatrice, piazza Mercurio, via Gerolamo Guidoni, via Cairoli, piazza della Conca, via P.A. Guglielmi e via Dante. L’organizzazione è curata dall’Asd Stradone con la collaborazione dell’Asd Atletica Pietrasanta Versilia ed ha il patrocinio di Comune di Massa e Provincia di Massa Carrara. Al livello tecnico è preziosissimo il supporto del coach Roberto Vitaloni.