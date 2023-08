Attesa per i calendari Cicconi suona la carica "Abbiamo fame di vittorie"

E’ il giorno dell’uscita dei calendari in serie C e c’è curiosità a Carrara di conoscere innanzitutto le componenti del girone B e poi il programma degli incontri. La squadra si ritrova oggi allo stadio dei Marmi dopo il giorno di riposo. Manuel Cicconi, che con 35 presenze e 4 gol è stato uno dei trascinatori della scorsa stagione, si dice fiducioso sul prossimo campionato: "Sono arrivati con noi bravi ragazzi e calciatori importanti. Dovremo avere fame per raggiungere gli obiettivi perché la qualità non ci manca. Per quanto mi riguarda quest’anno ho potuto svolgere il ritiro con la squadra, al contrario della scorsa stagione in cui ero arrivato nell’ultima settimana di mercato. Essere partito partito subito con i compagni ed aver lavorato dall’inizio insieme agli altri comporterà certamente dei benefici. Migliorare è ciò a cui miriamo ma come base di partenza. Tutti lavorano duramente perché in testa abbiamo impresso dove vogliamo arrivare col campionato che strada facendo dirà a cosa ambire".

Questa settimana dovrebbe portare in dote nuovi giocatori alla Carrarese. Il primo è il portierone Marco Bleve, dato in arrivo dal Lecce, ma sono diversi i sondaggi e le trattative che la società apuana sta facendo in questi giorni. Gli ultimi nomi accostati sono quelli dei difensori Marco Chiosa (Virtus Entella) e Manuel Marzupio (Pro Sesto)e dell’attaccante Edgaras Dubickas (Pisa).

Gianluca Bondielli