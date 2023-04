Atletica Pontremoli vola alto ai campionati nazionali Pioggia di risultati da incorniciare per i giovani

Cala il sipario sul 24° Campionato Nazionale di corsa Campestre del CSI - Centro sportive italiano, svoltosi a Tezze sul Brenta, che ha visto oltre 2.000 partecipanti con l’elezione di 27 campioni nella corsa individuale e 4 quintetti d’oro delle staffette. Presenti alla competizione giovani atleti della Polisportiva Pontremolese.

Quindici di questi appartenenti al settore giovanile più 4 atleti della categoria assoluta: questo il team presente nella trasferta Veneta diretta da Chiara Ferdani. D’altronde che cos’è l’atletica se non questo? La preziosa condivisione delle emozioni vissute durante la gara, una competizione faticosa quella della corsa campestre, una competizione per cui è difficile prepararsi e richiede tanta dedizione. Nonostante questo ogni atleta della pontremolese ha affrontato una lunga preparazione invernale che ha permesso di ottenere risultati brillanti. Ogni ragazzo ha affrontato la gara in modo serio, sereno e soprattutto volenteroso di realizzare sé stesso. Nella categoria Esordienti (2013) F: 37° Micol Ottanelli all’esordio ai Campionati, 67esima la piccolina del gruppo lunigianese Marisol Bergantini. Ragazze A ottima gara per Viola Pizzanelli 42° e per Viola Arioni 108°. Nei Ragazzi A più che positivo l’esordio a una competizione nazionale per Domenico Sotelo Avogadri 30°.

Ottime prestazioni di tutte le ragazze della Cat. B 25° Emilia Nadotti, 39° Matilde Musetti, 52° Ilaria Magnani, 66° Sara Quartieri e 69° Giulia Bertoncini su 146 atlete.

Di rilievo la prestazione delle cadette Cecilia Capiferri ed Elisa Savani all’arrivo appaiate, mentre nella Cadetti Leonardo Nicoli 102° e Andrea Convertino anche lui all’esordio 144°. Bravissima anche Martina Magnani 31°, splendido pure il risultato di Sofia Leoncini 13° e Linda Leoncini 14° categoria Allieve. Eccellente prova anche dei master Gianpiero Musetti 30° e Maurizio Leoncini 43° su 109 atleti protagonisti nell’Amatori B.