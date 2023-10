Atletica: Luciana Bertuccelli trionfa a Massa nella “Parma Marathon”

Luciana Bertuccelli è tornata da trionfatrice dalla 7ª edizione della Parma Marathon che ha fatto registrare il sold out di iscrizioni con oltre 5000 partecipanti. La podista rescetina si è classificata prima assoluta tra le Donne nella gara Fidal sulla distanza dei 24,9 km. E’ stata una corsa tutta all’attacco quella della portacolori dell’Atletica Casone Noceto che è partita forte per scoraggiare subito eventuali rivali ed è riuscita, poi, a portare in fondo la sua gara ad un ritmo sostenuto chiudendo in 1h42’44 con addirittura un quarto d’ora di vantaggio sulla seconda classificata.

"E’ stata una bella esperienza su un percorso che mi piace molto – dice Luciana –. Si parte e si arriva nello splendido scenario del parco della Cittadella. Il circuito è tutto in piano con qualche chilometro di sterrato, vicino al fiume. Sono contenta della prestazione, meglio non poteva andare. L’impegno era un allenamento in vista della maratona di Valencia del 3 dicembre. Ai primi di novembre il mio allenatore Mario Mastroberardino mi ha fissato un altro test su una distanza più lunga, i 30 km, a Campi Bisenzio".