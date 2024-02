Atletica Gli organizzatori del Memorial Codeluppi scoprono le carte della nuova edizione. Tante novità per il Corrilunigiana. Ciamptata, festa di mezzo secolo

I capomacchina del Corrilunigiana Nicoletta, Enzo e Massimo Codeluppi sono già al lavoro per far ripartire il 36° giro de il Corrilunigiana, Memorial Franco Codeluppi, al quale saranno apportati correttivi a partire dall’ottavo Trofeo Pro Avis che si correrà a Castelnuovo Magra, domenica 10 marzo. Il via alle gare giovanili è stabilito alle ore 9,15, mentre la partenza per le gare assolute scatterà alle 10. In buona sostanza si sta programmando il circuito del 2024 per festeggiare la 50ª edizione de la storica Ciamptada Aullese che si svilupperà sulle strade aullesi sabato 22 giugno con l’obiettivo mirato di fare una grande festa. I fratelloni Nicoletta, Enzo e Massimo Codeluppi, infatti, hanno cambiato l’orario di gara, fissandolo alla 20,30 per “godere“ di un clima più fresco e in contemporanea disporre del percorso cittadino per dar ancora più lustro alla manifestazione. Si attendono scenari di primissimo ordine, gara-divertimento e tanto altro ancora, in buona sostanza c’è l’esigenza di esserci per apprezzare e scoprire le modifiche che saranno messe in atto. Anche il 2024 il Corrilunigiana rinnova il sodalizio sportivo con lo sponsor tecnico SportLife Castelnuovo Magra, si rinnova anche la partnership con l’acqua delle Apuane Fonte Viva, con i cronometristi di Detecht sport timing. Molte le novità messe in campo, la prima in assoluto è che da quest’anno le preiscrizioni alle corse gratuitamente si potranno fare solo ed esclusivamente sull’applicazione Corrilunigiana, scaricabile dalle piattaforme di Apple, e Playstore, fino a 48 ore prima del giorno della gara. Successivamente si potranno fare le iscrizioni sul campo gara il giorno stesso. Chi vorrà fare l’iscrizione con pagamento on line dovrà passare sul sito on line. Altra bella novità per festeggiare le gare “affezionate“ (20ª Wild Runner, 10° Trofeo San Pietro, 50ª Ciamptada Aullese, 40ª Marcia Straca) gli atleti all’arrivo avranno il doppio dei punti acquisiti.