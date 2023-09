’Atletica al mare’ al top

E’ stata un successo la quinta edizione di "Atletica al mare", l’iniziativa organizzata dall’Atletica Uisp Marina e da Triathlon Uisp Marina, sull’arenile del bagno Morgana. Alla manifestazione, che chiude il calendario delle gare organizzate dalla Atletica Uisp di Marina, hanno partecipato molti ragazzi di vari stabilimenti balneari, giovani e giovanissimi non ancora inseriti in nessuna società, che per la prima volta, e con entusiasmo, si sono cimentati nelle specialità della atletica leggera.

Sono emerse doti naturali, predisposizione a diverse specialità con tecniche di alto livello nelle specialità del salto in lungo e con l’asta, lancio del vortex, della pallina con paracadute, gare di velocità (metri 30-40-50-60, staffette con il testimone, corse metri 300- 400-500-600). La classifica ha visto al primo posto il bagno Morgana, seguito dal bagno Unione, dalla Atletica Uisp Marina, dal Triathlon Uisp Marina. Il successo ha indotto gli organizzatori a decidere di programmare la manifestazione anche per il prossimo anno e sarà chiamata "Bagno contro Bagno".

Oltre al successo tecnico, la manifestazione è riuscita anche per il contributo dato dai vari stabilimenti balneari a favore della ricerca sul cancro. Intanto sono aperte le iscrizioni per tutte le età all’avviamento all’atletica leggera che sarà rinnovato con nuove specialità come il lancio del missilone rotatorio, il lancio della pallina col paracadute, il decathlon per bambini. Per avere maggiori informazioni contattare il 339-2682681 (Mauro Fantoni).

