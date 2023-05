Apuania regina d’Italia Centrato anche il triplete

di Maurizio Munda

Da domenica sera l’Apuania è la società che ha vinto più scudetti di tennistavolo in tutta Italia. Con il successo sul Messina (i tradizionali avversari delle ultime stagioni) la squadra del presidente Guglielmo Bellotti e del ds Claudio Volpi si conferma ai vertici nazionali, mette in bacheca anche questo scudetto a fianco di quelli gà conquistati nel 2013, 2014, 2017, 2018 e 2021 e supera la Libertas Alfaterna Nocera e il Castel Goffredo che ne hanno vinti cinque ciascuno.

"Siamo veramente felici perché abbiamo centrato un altro grande obiettivo, ed essere la società capace di vincere più scudetti è un ulteriore straordinario motivo di soddisfazione. Negli ultimi dieci anni ne abbiamo conquistati sei e se consideriamo che quello del 2020 non è stato assegnato per pandemia, è un gran bel traguardo. Con il Messina è stata una battaglia e non avrebbe potuto essere diversamente. Ci bastava il pareggio, siamo partiti nel modo migliore e abbiamo chiuso alla grande. Il mio plauso va a tutti loro (Andrej Gacina, Miahi Bobocica e Tomislav Pucar, ndr), a Lubomir Pistej e Andrea Puppo che sono stati decisivi nel corso della stagione, a Claudio Volpi e Alessandro Merciadri, che hanno seguito la squadra con grande passione e dedizione in questa annata trionfale. Non dimentichiamoci che abbiamo fatto un altro “triplete“, con Coppa Italia e Supercoppa. Manca solo un alloro internazionale, ma adesso non resta che festeggiare".