Apuania concentrata Battaglia a 6 squadre a Carrara per l'ascesa in A1

Si giocherà in cinque concentramenti il campionato nazionale di A2 femminile, girone C (le 24 squadre iscritte alla competizione sono state divise in quattro gironi) che vede presente anche l’Apuania Tennistavolo. Sei le squadre che si contenderanno la promozione in A1 o la salvezza per evitare la retrocessione in B1. Oltre alla squadra carrarese del ds Claudio Volpi, ci saranno la Clementina di Jesi (Ancona), i Quattro mori di Cagliari, il Senigallia (Ancona), l’Athletic Club di Campo Ligure (Genova), Ciatt Prato. Cinque le sedi dei concetramenti: Carrara il primo ottobre; Senigallia il 5 novembre; Prato il 17 dicembre; Jesi il 18 febbraio e Campo Ligure il 14 aprile. Le ostilità inizieranno il primo ottobre e la prima fase terminerà il 14 aprile, poi la parola passerà a play off e play out. L’Apuania incontrerà nell’ordine, la Clementina di Jesi e il Prato nel primo concentramento; Senigallia e Athletic Club di Campo Ligure nel secondo concentramento; Quattro Mori di Cagliari nel quinto. Nello stesso concentramento inizierà anche il girone di ritorno. Quella che prenderà il via nel prossimo autunno, per la società di via 7 luglio e del ds Volpi (nella foto) si tratta della terza stagione in un campionato nazionale femminile di A2. Bocce ancora cucite invece sulla composizione della squadra.

ma.mu.