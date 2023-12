Apuania, che festa. Sindaca soddisfatta: "La città è orgogliosa"

Pioggia di congratulazioni per l’Apuania Tennistavolo all’indomani della conquista della terza supercoppa italiana. Alla società gialloazzuura sono arrivati i complimenti dalla sindaca Serena Arrighi, dai vertici nazionale, regionale e provinciale del Coni, rispettivamete Giovanni Malagò, Simone Cardullo e Vittorio Cucurnia; dai presidenti della federazione tennistavolo nazionale e regionale, rispettivamente Renato Di Napoli e Luca Pancalli. "Ennesimo successo della Apuania Tennsitavolo, tutta la città è orgogliosa dei propri campioni" ha scritto la sindaca in un post. Ma da palazzo civico sono arrivate le congratulazioni anche dalla vice sindaca Roberta Crudeli, dall’assessore alla sport Lara Benfatto, dall’assessore alle attività produttive Carlo Orlandi e anche da Enrico Isoppi, presidente della Fondazione CR Carrara. Guglielmo Bellotti (nella foto a sinistra) è il presidente della società di tennistavolo più vincente d’Italia e dal luglio 2018, da quando è al timone della Apuania, ha sollevato al cielo due scudetti (2021 e 2022), tre coppe Italia (2021, 2022, 2023), tre supercoppa (2021-2022, 2023) e una Europe cup: "siamo molto soddisfatti di questo risultato che premia l’impegno degli atleti e il lavoro dei dirigenti. Adesso festeggiamo ma poi subito al lavoro perchè la stagione non è finita e ci attendono nuovi obiettivi".

ma.mu.