Appuntamento estivo con i big del pallone Passerella a Villa Cuturi

di Gianluca Bondielli

Torna l’appuntamento estivo col calcio “parlato“ a Marina di Massa grazie al 6° Memorial Mario Colantuoni – 5° Memorial Vincenzo De Rosa. A Villa Cuturi domani sera, a partire dalle ore 21, sono previsti tanti ospiti illustri a cominciare dal presidente della Sampdoria Marco Lanna, il direttore sportivo Pantaleo Corvino che ha salvato il suo Lecce e vinto il campionato Primavera, il tecnico massese Aurelio Andreazzoli appena “scritturato“ dalla Ternana in Serie B, il primo fischietto donna ad arbitrare in serie A Maria Sole Ferrieri Caputi e Michele Fratini premiato come miglior talent scout dell’anno. A presentare la serata sarà un amico di Massa come il noto giornalista Filippo Grassia. Sul palco verranno coinvolti altri due big della carta stampata quali Carlo Laudisa ed Enzo Bucchioni. Tornerà a Marina di Massa anche Gianluca Rocchi, già premiato come giacchetta nera e diventato adesso designatore arbitrale. L’evento è organizzato da Area Sport Eventi e Cultura con la sapiente regia di Giuseppe Iacopini ed ha trovato il pieno appoggio del Comune di Massa tramite il delegato allo sport Roberto Acerbo che ha accolto e patrocinato la manifestazione in un breve lasso di tempo riportandola “a casa“ dopo l’ultima edizione pre covid espatriata nel 2019 a Camaiore. Con il Colantuoni-De Rosa si collegherà in diretta anche Rai 2 nel corso del programma sportivo “A Tutto Calcio“.

Dal prossimo anno il Memorial potrebbe diventare l’occasione per ospitare per qualche giorno sulla nostra riviera l’itinerante “Calciomercato Sky“ di Gianluca Di Marzio. Il Memorial Mario Colantuoni era stato istituito nel 2015 per ricordare appunto l’ex presidente di Varese e Sampdoria che era stato fra l’altro il mentore di Beppe Marotta, che ha fatto iniziare a 20 anni e tenuto sotto la sua ala. Alla prima edizione in piazza Betti aveva partecipato proprio l’allora amministratore delegato della Juventus, assieme a Marcello Lippi, di cui Colantuoni era stato il primo presidente, e di Eugenio Fascetti, che aveva avuto come patron al Varese. Vincenzo De Rosa, che era stato il grande ideatore del Memorial, è scomparso improvvisamente a soli 44 anni nel 2017 per un aneurisma celebrale. Viveva a Massa con la famiglia e di Colantuoni era il nipote acquisito. Dall’anno seguente l’evento ha iniziato a portare anche il suo nome.