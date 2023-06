Anno ricco di risultati "Traguardi raggiunti grazie al nostro staff"

Per la Pallavolo San Marco è tempo di bilanci e di conferme al termine di un primo anno di attività ricco di soddisfazioni. Si ripartirà della triade societaria composta dal direttore sportivo Antonio Cosimo Bergamo, il direttore amministrativo Marco Tedeschi ed il tesoriere Gabriele Bottici. "E’ stato un anno intenso ed emozionante – spiega Bergamo, ds dal glorioso passato -. La costruzione della nuova società ci ha visti impegnati ogni giorno ma i risultati sono stati incredibili: abbiamo ospitato alla palestra Buonarroti di Marina di Carrara 112 nuovi tesserati, disputato 4 campionati, partecipato ed organizzato concentramenti di minivolley e manifestazioni di piazza. I nostri straordinari tecnici hanno collaborato con il Coni nel progetto di Orientamento ed Avviamento allo sport 20222023 e alla Giornata Nazionale dello Sport svoltasi a Montignoso. Siamo stati sempre in prima linea e continueremo con gli allenamenti anche nei mesi estivi e siamo pronti ad organizzare una nuova manifestazione in centro. Ringrazio l’amministrazione comunale e provinciale per gli spazi concessi e per la proficua collaborazione auspicando di trovare una soluzione per continuare a fare il nostro lavoro a Marina nonostante i lavori alla Buonarroti. Staff tecnico: le sue qualità professionali ed umane sono indiscutibili. La nostra è una grande famiglia e continueremo con Daniela Marchini, Cesare Menconi, Paolo Borzaga e Monica Fiaschi a guidare le nostre atlete".