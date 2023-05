"Anno entusiamante" La soddisfazione di Marrazzini

"E’ stato l’epilogo di un percorso ricco di soddisfazioni e culminato con un ottimo quinto posto frutto di 19 vittorie su 30 partite". C’è molta soddisfazione nelle parole di Leonardo Marrazzini (nella foto), il presidente del Cmc, la squadra di basket che ha chiuso la stagione disputata nella C silver regionale. "All’inizio dell’anno ci eravamo promessi di arrivare prima possibile al decimo posto (l’ultimo utile per accedere alla futura C unica, successivamente ampliato a undici squadre, ndr.) divertendoci. Come società abbiamo cercato di creare le giuste condizioni affinchè ognuno potesse vivere le proprie esperienze e sviluppare il potenziale attraverso di esse, alimentando la consapevolezza e la fiducia in se stessi – continua Marrazzini - allo staff tecnico va il merito di avere mantenuto l’impegno su piano del piacere, ai ragazzi di avere dato sempre il massimo e di avere raggiunto l’obiettivo". E i biancocelesti hanno chiuso la stagione al quinto posto, conquistando il diritto di accesso alla futura C unica con quattro giornate di anticipo: 38 i punti in classifica, 19 le vittorie di cui 12 nel girone di ritorno da primato, 11 le sconfitte, 2130 i punti realizzati e 2109 quelli subiti. E la testa è già al prossimo campionato che si preannuncia più difficile e molto selettivo.

ma.mu.