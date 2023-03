Andrea Manfredi campione toscano Ora sarà di scena agli italiani

Andrea Manfredi si è laureato ad Arezzo campione toscano di cross corto nella categoria Cadetti. Il runner massese, in forza all’Atletica Livorno, ha sbaragliato la concorrenza nei due chilometri e mezzo del percorso concludendo la sua prova nel fango in 9’18“ seguito ad un paio di secondi di distanza dal compagno di squadra Marco Magistro. Il forte atleta, classe 2008, allenato dal tecnico massese Bruno Celi, nell’occasione ha vinto anche il Gran Prix Toscano di Cross, sempre indetto dalla Fidal, che proprio ad Arezzo ha vissuto la sua prova conclusiva. Manfredi era già il dominatore di questa classifica e non ha fatto altro che ribadire la propria superiorità in questa disciplina.

Adesso per lui si sono aperte le porte per la partecipazione al Campionato italiano con la convocazione d’obbligo ricevuta per la gara tricolore del 12 marzo a Gubbio. Qui si troverà di fronte tutti i migliori interpreti di questa specialità e proverà a stupire ancora. Per lui è già una grande soddisfazione ma come si dice l’appetito vien mangiando.

Nella gara in terra aretina di questa domenica si è ben comportato un altro podista massese, Leonardo Marchetti, che si è classificato al 31° posto su 135 partenti ed è risultato il nono cadetto del primo anno a giungere all’arrivo. Leonardo, nato nel 2009, è anche lui tesserato con l’Atletica Livorno e fa parte degli atleti seguiti dal noto coach Bruno Celi. Il suo riscontro cronometrico è stato di 10’35“.

Gianluca Bondielli