Amarezza per il CmC. Sconfitta all’over time con il Sancat Firenze

Tanto rammarico in casa del Cmc dopo la sconfitta (sesta del campionato) in casa del Sancat Firenze maturata all’overtime. Dopo i primi 20 minuti chiusi in vantaggio (+9 al primo intervallo e +6 alla pausa lunga) Nannetti (nella foto) e compagni sono stati raggiungi dai fiorentini in un finale combattuto e hanno visto la vittoria sfuggire a 10 secondi dalla sirena, fallendo poi il canestro del successo. Nel supplementare i biancocelesti hanno smarrito la necessaria lucidità e i locali ne hanno subito approfittato, conquistando due punti fino a poco prima insperati. Salito a quota 14 punti, il Sancat si conferma tra le squadre più forti del girone B della serie C, mentre i carraresi scivolano all’ottavo posto e chiudono il girone di andata in una posizione che poteva anche essere diversa per qualche punto lasciato per strada. Ora il girone di ritorno darà l’opportunità di recuperare una posizione più consona in vista della classifica finale della prima fase dove le prime quattro andranno alla seconda fase per la serie B, mentre le altre andranno alla qualificazione per restare in C. La classifica al termine del girone di andata: Mens Sana Siena 16 punti; Pino Firenze, Pontedera, Sancat Firenze e Don Bosco Livorno 14; Agliana, Fides Livorno, CM Carrara e Cus Pisa 8; Monsummano 4; S.Giovanni Valdarno 2.

ma.mu.