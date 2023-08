Alpi Apuane, incetta di medaglie a Carrara: Atleti protagonisti al ’Corri Luni’

Parco Alpi Apuane protagonista, alla "Corri Luni" di La Spezia con il secondo posto assoluto di Ioana Lucaci, il primo posto di categoria per Marco Sagramoni (SM40), Marco Osimanti (SM60), Flavia Cristianini (SF50), Elena Genemisi (SF45) e Gino Cappelli (SM65), secondo posto di categoria per Nicola Vanni (SM, ottavo assoluto) e Lorenzo Checcacci (SM50), terzo posto di categoria per Fabio Belletti (SM60). Alla sessta edizione della "Corri il Cammino della Maestà" di Montereggio, in Lunigiana, gara di 11,8 km., primo posto di categoria per Enrico Piastra (SM50) e Fabrizio Santi (SM65), terzo posto di categoria Nicola Cappelli (SM40) e Maurizio Pierotti (SM40). Sempre in Lunigiana, alla "Corri a Gragnola", terzo posto assoluto per Roberto Tognari e Flavia Cristianini, primo posto di categoria per Lorenzo Checcacci (SM50, quarto assoluto), Lucio Cuppelli (SM65), Elena Genemisi (SF45) e Paola Lazzini (SF50), secondo posto di categoria per Paolo Cogilli (SM50), Fabrizio Santi (SM65) e Francesca Tesconi (SF50), terzo posto di categoria Luciano Bianchi (SM60) e Gino Cappelli (SM65) e buone prove per Maurizio Pierotti, Nicola Cappelli, Maurizio Folegnani, Alessandro Marlia, Cristina De Rocco e Rosa Ana Sequeiros Giraldez.

ma.mu.