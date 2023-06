Alibani preoccupato "Quale destino per il Palazzetto?"

Campionati terminati, pausa estiva già iniziata, ma nubi all’orizzonte per la prossima stagione. Non è ancora allarme ma ci sono già tante preoccupazioni intorno a quello che sarà del palazzetto dello sport di Avenza nella prossima stagione, che poi vuol dire tra due mesi, dopo Ferragosto. Quella che inizierà tra 60 giorni sarà la terza stagione con la struttura sportiva più importante del territorio, inibita al pubblico per problemi di agibilità legati alla sicurezza anticendio e antisismica. Dopo le prime settimane in cui tutte le società hanno rispettato l’ordinanza di palazzo civico, con il trascorrere del tempo le disposizioni sono state sempre più disattese e da mesi si è semrpe giocato con il pubblico, seppure non pagante, con disappunto dei tesorieri. A ricordalo è il ds Audax Massimo Alibani (nella foto): "Cosi non possiamo neppure iniziare una campagna abbonamenti e a inizio campionato non potremo neppure fare affidamento sugli introiti dei biglietti – dicono da via Giovan Pietro – paghiamo le ore di utilizzo delle palestre ma al palazzetto è tutto fermo, non ci sono lavori in corso, non si capisce neppure cosa ci sia da fare. Il prossimo 30 giugno scade anche la convenzione e non sappiamo cosa succederà".

ma.mu.