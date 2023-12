Alibani fa mea culpa: "La colpa della crisi e soltanto nostra"

Crisi di gioco (eccessivo individualismo), crisi di risultati (solo tre vittorie in nove partite), due giocatori fondamentali ancora fuori per gli strascichi di infortuni, e come se non bastasse anche una fronda interna. Non c’è pace per l’Audax che, scesa in divisione regionale 1 "motu proprio" (ha ceduto al Pontedera il titolo per la serie C) non riesce proprio a decollare verso un campionato da protagonista. "La squadra non gioca e non gira – sbotta il ds Massimo Alibani (nella foto) – non sono gli altri a vincere le partite, siamo noi che le vogliamo perdere. Non c’è feeling tra giocatori e allenatore, ma prima di criticare o sollevare obiezioni, i giocatori dovrebbero dimostrare di saper vincere, poi magari ne potremmo anche discutere. Ognuno si deve prendere le proprie responsabilità perché la società non si fa ricattare da nessuno. Prima della pausa natalizia dobbiamo ancora giocare due partite, vediamo cosa succede, poi prenderemo delle decisioni". Che nel codice gialloazzurro vuol dire che anche altri giocatori potrebbero finire in una "pausa di riflessione" forzata. La classifica: Rosignano 16 punti; Invictus Livorno, Lucca, Donoratico, Valdicornia e Grosseto 12; Legends Carrara 10; Calcinaia 8; Audax Carrara e Liburnia Livorno 6; Bellaria Pontedera e Castelfranco di Sotto 4; Viareggio 2.

ma.mu.