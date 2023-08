Air Show di Tirrenia: Cucurnia e Viti direzionano Carrara

Hanno diretto l’Air Show di Cagliari la scorsa domenica e il primo ottobre dirigeranno quello di Tirrenia che concluderà la stagione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, meglio nota come Frecce Tricolori. E’ la coppia apuana formata da Vittorio Cucurnia e Maurizio Viti (nella foto, fino allo scorso anno era un trio ma Gianluca Pierami è mancato prematuramente) che ormai lavora insieme dal 2006.

"A Cagliari dove mancavano dal 2014, le Frecce sono state un successo – dice Cucurnia che anticipa qualche cosa su quello di Tirrenia che sarà molto importante per essere in casa della 46ª aerobrigata nell’anno che l’Aeronautica Militare festeggia il centenario –. In via eccezionale sarà presente il Reparto di Volo Sperimentale di Pratica di Mare, ci saranno i C27, i caccia di addestramento avanzato 346 e il caccia intercettore Eurofighter Typhoon. Lo spettacolo è garantito".

Cucurnia è il veterano che lo fa dal 1996 e in zona ha già diretto molte esibizioni. Delegato provinciale del Coni, vanta oltre mille ore di volo, è pilota privato dal 1982 per mezzi fino a 5 tonnellate; pilota di elicottero dal 1994; presidente dell’Aeroclub di Marina di Massa dal 2009 al 2012; giudice di volo a motore e acrobatico; dal 2013 fa parte della sezione volo a motore dell’Aeroclub nazionale; è stato tra i primi usciti dal corso per direttore di manifestazioni. Viti è un ex comandante Alitalia con 20mila ore di volo, ha pilotato Airbus 320, 321, 319; Boeing 767; McDonnel Douglas 80.

ma.mu.