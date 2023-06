Accordo raggiunto con il portiere Cibei

di Enrico Baldini

Sulle ridenti colline Medicee ci si muove con calma, attraverso scelte ponderate. Infatti, il mercato della Fivizzanese dopo l’entrata di Andrea Salku e le riconferme di prospetti importanti quali sono Berti, Mencatelli e Gerali sta prendendo corpo, qualche intoppo ma ostacoli sormontabili. Il perfetto rapporto di collaborazione tra il diesse Filippo Tornaboni e il nuovo allenatore degli striscioni biancocelesti Davide Duchi che poggia sul matrimonio di idee e suggerimenti, sta producendo una campagna di rafforzamento di primo piano per dare corpo ad un progetto – squadra in grado di lottare per i piani nobili di Seconda categoria. A due settimane dalle voci che volevano il portiere Alessandro Cibei vicinissimo all’accordo, ieri, la società presieduta dal presidente Piero Fiori, attraverso l’operatore di mercato Filippo Tornaboni annuncia che l’operazione in entrata è stata conclusa con tanto di stretta di mano. L’approdo alla corte di Davide Duchi è ritenuto dagli addetti ai lavori un vero e proprio colpo - mercato, ovviamente per il palcoscenico. Ventidue anni di origini pontremolesi (il padre Giancarlo, oggi dirigente del Gavoi è stato calciatore del mondo dilettante della LunigianPalla).

Il nuovo numero uno della Medicea è cresciuto nei settori giovanili del Seregno, poi Lecco e Olbia, dove è stato protagonista di spicco per due stagioni nella Beretti. Ha fatto il suo esordio nell’Eccellenza sarda fra i pali del Gavoi, per poi trasferirsi al Bari sardo nell’ultima stagione. Ristabilitosi in Lunigiana per lavoro, dopo l’esperienza vissuta alla Pontremolese ha deciso di traslocare i suoi servizi alla Fivizzanese.

"L’arrivo di Cibei rappresenta per noi una pietra angolare davvero importante – ci ha detto il ds albiceleste –, dovevamo sostituire Ippolito e credo che con l’arrivo di Alessandro Cibei le cose si sono subito ripianante". Ma ecco le impressioni del diretto interessato: "Due settimane fa – afferma il portiere pontremolese – ho ricevuto l’offerta del Mulazzo ma avevo già assunto, sulla parola, un impegno col direttore Tornaboni. Ho accettato perché ho amicizia con diversi giocatori della medicea, soprattutto con Gerali, da anni in forza alla Fivizzanese, un amico che mi ha parlato benissimo dell’ambiente. Non sarà certamente facile sostituire un grande come Ippolito ma sarà una delle motivazioni principali per far bene e ricambiare la fiducia delle persone che mi hanno voluto in una società davvero importante per il calcio lunigianese".