1° Trofeo Sotto le Stelle a Massa: Festa con tanti Bimbi

Anche il settore giovanile tra i protagonisti della kermesse podistica ’Attraverso le mura’. In concomitanza con la rinomata gara su strada si è svolto a Massa nel centro storico sotto l’egida dell’Asd Afaph e Gs Stradone il 1° Trofeo Sotto le Stelle al quale erano state invitate tante realtà sportive del territorio di ogni disciplina con lo scopo di vivere un momento di gioco, divertimento e sport. I numeri, a causa della concomitanza con altre gare, non sono stati altissimi ma il calore e l’entusiasmo dei partecipanti è stato coinvolgente sino a notte tarda quando i bimbi hanno accolto stendendo le proprie mani per dare il 5 agli assoluti della corsa master. La prova giovanile era valida per assegnazione titolo di campione provinciale di corsa su strada del Csi (per tutte le categorie dagli esordienti C ai cadetti) rappresentato dal presidente apuano Diego Vitale, per l’occasione anche giudice del comitato toscano. La regia è stata a cura della coach Vittoria Bertelloni che ha organizzato l’evento.

Ecco i verdetti della giornata. I nominativi indicati, eccetto quelli indicati specificatamente, sono tesserati Afaph. Esordienti C (2016 in su): 1) Lazzarotti Luca; 2) Giulio Lenzetti – libero. 1) Sofia Pitanti Coppedè 2) Isabel Manfredi. Esordienti B (2014-15): 1) Sara Fregosi 2) Aurora Bongiorni 3) Ines Battelli (Atletica Alta Toscana) ; 1) Lorenzo Fazzi 2) Leonardo David Mazzoni 3) Gabriele Lombardi 4) Luca Manfredi. Esordienti A (2012-13): 1) Francesco Lazzarotti 2) Enea Chesi 3) Filippo Sergiampietri (Basket Massa) 4)Matteo Angelotti 5) Lorenzo Mandredi 6) Samuele Di Maio 7) Alessandro Wang (Basket Ms) 8) Giulio Tognini. 1) Matilde Della Bianchina 2) Emma Barsanti 3) Anita Botti 4) Malek Ben Azizi 5) Gaia Adele Coppedè 6) Marta Dibiase 7) Stella Longo 8) Alessia Lombardi. Ragazzi: 1) Davide Longo e Angelica Mussi. Cadette: 1) Asia Ridolfi (Stracarrara), 2) Linda Della Bona. Un grazie per le splendide immagini al tean di Fabrizio Bertocchi e ’Regalami un sorriso’ che hanno incorniciato ogni attimo della gara.