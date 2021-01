Carrara, 8 gennaio 2021 - E' uscito oggi "Un Sorriso dentro al pianto", il primo singolo che anticipa il nuovo album di Ornella Vanoni, intitolato "Unica" e atteso il 29 gennaio. A proposito del brano la cantante racconta: "E' una canzone che assomiglia al tempo che viviamo, io mi ritrovo in ogni canzone che canto perche' la faccio mia usando sempre il sentimento. Mi piace molto lavorare in team con altri autori e musicisti, soprattutto in studio, si crea una fusione meravigliosa dalla quale nascono sorprese".

E c'è una mano toscana dietro al brano: testo firmato da Francesco Gabbani insieme a Ornella Vanoni e a Pacifico, e il cantautore di Carrara ha firmato anche la musica di questo inedito dove l'impronta degli autori è clamorosamente percepibile: nella metrica e nel lessico, del resto Gabbani e Pacifico sono due maghi nel mettere le parole in musica. Ma anche la melodia è tipicamente "gabbaniana".

Il brano esce accompagnato da un video girato per le strade di Parigi da Marta Bevacqua, fotografa e videomaker fra i nomi più interessanti della nuova generazione, che si è affermata in ambito internazionale, residente nella capitale francese e autrice anche degli scatti di copertina sia dell'album Unica, sia del singolo. In ognuno di questi ritroviamo il tema del giallo che ha ispirato tutto il progetto.

E su Twitter Gabbani scrive:

Ornella! Sei una forza della natura! È stato un piacere scrivere “Un sorriso dentro al pianto” per te.

Collaborare con una regina della musica italiana come te e con @PacificoGino è stato un onore! Speriamo piaccia a tutti come piace a noi, ma non ho dubbi. Vai @OrnellaVanoni! pic.twitter.com/1IEcc2he4a — Francesco Gabbani (@frankgabbani) January 8, 2021