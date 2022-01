Fivizzano, 22 gennaio 2022 - Annibale Giannarelli da Sassalbo, frazione di Fivizzano, vince The Voice Senior, la grande sfida tra cantanti sopra i sessant'anni.

Vince Annibale

Artisti che emozionano, visti anche i grandi ascolti del programma. La Toscana è dunque ancora sugli scudi dopo la vittoria, lo scorso anno, di Erminio Sinni da Gavorrano, in provincia di Grosseto. Per Annibale Giannarelli una grande, grandissima vittoria che manda in visibilio i suoi tanti fan fivizzanesi e toscani in genere. "Un grandissimo grazie per l’emozione che hai fatto vivere a tutti i tuoi concittadini", si legge pochi minuti dopo la proclamazione sulla pagina Facebook del Comune di Fivizzano.

La carriera

Giannarelli si è rimesso in gioco dopo una carriera brillante. Ha scritto tante colonne sonore di grandi film tra cui "Lo chiamavano trinità". The Voice Senior è stata la grande occasione per mostrare una volta di più le sue doti canore.

Fin da dicembre, quando The Voice of Italy era nel vivo, Giannarelli aveva stupito i giudici Orietta Berti, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino con la sua voce.

La sua storia

Una storia particolare la sua: classe 1948, con la famiglia emigrò in Australia quando era un adolescente. Ha lavorato per tanti anni a Melbourne e in occasione di un concerto di Peppino Di Capri e Mina gli venne chiesto di fare da spalla a questi due grandi nomi.

L'esibizione andò bene e tornò in Italia, grazie alle collaborazioni che proseguì proprio con Di Capri. Poi iniziò a comporre appunto molte colonne sonore famose. Il ritrono nella sua Sassalbo, alcuni anni fa, è stato un ritorno alle radici. E con questa vittoria il paese è davvero in festa.

"Lo chiamavano Trinità"

E nella finale in diretta Rai si è esibito proprio sulle note di "Lo chiamavano Trinità", strappando applausi su applausi. E' lui il trionfatore di The Voice of Italy. La proclamazione è stata fatta da Antonella Clerici. L'artista è esploso in lacrime: grande commozione, pensando alla sua lunga carriera e al modo in cui riesce ad emozionare il pubblico tutt'oggi. E' la seconda edizione del programma Rai, dopo appunto quella dello scorso anno che ha visto la vittoria di Erminio Sinni.

Le sue parole

"E' rimasto qualcosa di non detto - dice riguardo alla sua carriera - Non è finita finché non è finita. A Sassalbo, dove vivo, ho ritrovato la pace". All'inizio di The Voice of Italy aveva detto: "Sono spontaneo, quello che uscirà uscirà". E proprio all'inizio del programma conquistò tutti con la sua versione di "Just the way you are" di Billy Joel. Un video che, su youtube, ha collezionato la bellezza di oltre 800mila visualizzazioni.