Spara alla moglie davanti alle figlie

Como, 6 maggio 2023 – Voleva uccidere la moglie e poi togliersi la vita. Era questo il piano maturato nella testa di Maurizio Beghè, 61 anni che ha aspettato la compagna dentro casa, un’abitazione a Cremnago di Inverigo, nella Brianza comasca.

Il 61enne era stato allontanato dall’abitazione dal giudice dopo la denuncia per maltrattamenti della moglie da cui si stava separando.

Maurizio Beghè si era procurato una pistola. Ma il colpo che le ha esploso verso il volto, ha solo sfiorato la donna, ferendola di striscio allo zigomo sinistro. Beghè si è poi barricato in camera da letto, si è puntato l’arma alla testa e ha sparato. Un gesto premeditato, che la scorsa notte aveva annunciato su Facebook: «Addio amici e non, conoscenti e non, non mi vedrete più né su Facebook né da altre parti. Spero che alcuni ogni tanto mi ricorderanno. Vi voglio bene».

E’ successo ieri pomeriggio quando l’uomo è riuscito a entrare nella casa dove fino a qualche tempo fa aveva vissuto con la moglie, 32 anni e originaria di Carrara come lui, e le loro due bimbe. La donna non ha saputo spiegare come sia riuscito a entrare, visto che dopo il suo allontanamento forzato, era stata cambiata la serratura. Nessuno è ancora riuscito a capire nemmeno dove abbia preso la pistola, una Beretta calibro 6.35, che se avesse detenuto regolarmente gli sarebbe stata sequestrata contestualmente all’esecuzione dell’allontanamento. Quando la moglie è rientrata a casa assieme alle bambine, se lo è trovato davanti. I due hanno avuto una breve discussione, fermi sull’uscio di casa, poi lui ha estratto la pistola e le ha sparato dritto in faccia, ferendola.

Mentre lei tentava di fuggire, l'ex compagno è riuscito a barricarsi in casa. Ha chiuso le bambine in un locale. Nel frattempo è scattato l'allarme e sono intervenuti i carabinieri. Prima che i militari riuscissero a raggiungerlo all'interno dell'abitazione, l'uomo si è sparato. Illese le figlie, che tuttavia sono sotto choc.