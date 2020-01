Marina di Carrara (Carrara), 11 gennaio 2020 - «Vorrei arrivare al giorno in cui, quando una donna comunica di essere incinta, il suo datore di lavoro stappa una bottiglia di champagne con lei. Dobbiamo riconoscere che la maternità non è una pausa vacanza, ma una esperienza di formazione sociale, la donna deve continuare a formarsi durante il periodo di maternità, e rientrare a lavoro in modo tale che l'esperienza che ha vissuto sia vantaggiosa per lei, la sua azienda e l'intera società».

Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, intervenendo oggi a Marina di Carrara (Massa Carrara) a un convegno sulla famiglia. «In questo mandato di governo - aveva premesso Bonetti - avrò una attenzione particolare alle donne e alla valorizzazione del ruolo delle donne. Troppe ragazze al termine di un percorso di formazione con ottimi risultati, non trovano il corrispettivo percorso nel lavoro adeguato all'altezza della formazione che hanno e, secondo altri dati devastanti, solo metà delle donne in età lavorativa effettivamente lavora, e in alcune regioni solo un terzo. Significa che stiamo tenendo in panchina un pezzo di società fondamentale, che è quello femminile. Uomini e donne sono necessari con le loro differenza nel mondo del lavoro. Se noi teniamo un pezzo fuori da questo mondo non stiamo utilizzando e ottimizzando le risorse che abbiamo»