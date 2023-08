Paura sulle Apuane, tre escursionisti bloccati in un punto impervio

Massa Carrara, 19 agosto 2023 – Momenti di paura per tre giovani bloccati in un punto impervio mentre rientravano dalla ferrata Tordini Galligani. Per riportarli a terra c’è voluto un lungo intervento che stanotte ha coinvolto i tecnici del Soccorso Alpino Toscano sulle Alpi Apuane, nel gruppo del Pizzo d'Uccello.

L'attivazione è arrivata alle 22 circa. I tre, una volta arrivati sulla vetta, avrebbero dovuto seguire il sentiero 192 ma, a causa di un errore e forse di una segnaletica poco chiara, sono scesi fuori sentiero bloccandosi poi in un punto esposto ed impervio. Una squadra a terra di tecnici della Stazione Carrara è salita dal sentiero che loro avrebbero dovuto scendere, cercando di avvicinarsi ai tre scalatori tra vegetazione fitta e grossi canaloni.

I giovani sono stati raggiunti tramite manovre su corda alle 6 del mattino dopo un lungo e complesso avvicinamento, stavano bene e non riportavano problemi sanitari al momento del recupero. I tecnici del Soccorso Alpino sono rimasti in contatto telefonico con i ragazzi per tutto il tempo della salita e sono riusciti ad avere le coordinate della loro posizione tramite Whatsapp. Una volta raggiunti e appurato che non avessero problemi fisici, salvo un po' di spavento, i tre sono stati recuperati tramite svariate calate su corda fino al sentiero. Da lì sono stati poi accompagnati alle loro macchine. L'intervento è stato risolto in sinergia con i Vigili del Fuoco presenti in loco e si è concluso intorno alle 8 circa di stamani, sabato 19 agosto.

Maurizio Costanzo