Massa, Asl in lutto: è morto il dottor Antonio De Angeli

Massa Carrara, 23 ottobre 2023 - Asl in lutto per la morte di Antonio De Angeli, ex direttore dell'Educazione della salute di Massa Carrara. Era da alcuni anni in pensione.

A nome di tutti i colleghi di questo territorio, in cui De Angeli era molto conosciuto e apprezzato, la direttrice della Zona Distretto Apuana Monica Guglielmi esprime profondo cordoglio. "De Angeli era un grande professionista - dice - il centro di documentazione che aveva creato a Massa è stato uno dei più forniti della regione. Pacato, sempre sorridente e gentile, molto colto, riusciva ad essere accogliente con tutti, mettendo a disposizione di ciascuno le proprie competenze. Credeva nell’ informazione in sanità, nella divulgazione. Aveva anche realizzato il premio Salute Apuane, della cui giuria ho fatto parte per diversi anni. Impossibile dimenticare il suo sguardo dolce e intelligente, i modi garbati, la discrezione unita ad una grande disponibilità. Sono tornata ultimamente nella sua vecchia sede di lavoro, dove è in fase di realizzazione un progetto per persone disabili finanziato con il Pnrr, e ho ricordato con nostalgia i tempi in cui quei luoghi pullulavano di iniziative per l’educazione alla salute. Antonio ci credeva veramente e dedicava tanta parte del suo tempo a far conoscere ed insegnare. Ci mancherai e sarà triste non incontrarti più a camminare, come facevi spesso, nelle strade di Massa".

Ai familiari di Antonio le condoglianze anche da parte della direzione aziendale e dell'intera Azienda Usl Toscana nord ovest.