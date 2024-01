Massa, la voce jazz di Karima per i pazienti oncologici dell'ospedale Apuane

Massa, 18 gennaio 2024 - La carismatica presenza e la voce straordinaria di Karima, nata a Livorno e conosciuta dal grande pubblico per le sue partecipazioni in importanti programmi televisivi, hanno coinvolto ed emozionato il pubblico presente il 17 gennaio, nella sala policonfessionale dell'ospedale Apuane. La cantante, accompagnata al pianoforte dal virtuoso pianista pisano Piero Frassi, ha raccontato anche di sé, della sua vita privata e professionale, fin dagli esordi, da giovanissima. Il suo concerto ha spaziato dai brani musicali del repertorio jazz, al pop, a canzoni internazionali e italiane, in un crescendo che ha appassionato e entusiasmato il pubblico presente. In particolare Karima ha interpretato, tra gli altri, alcuni brani del maestro Burt Bacharach, uno tra i più noti e importanti compositori musicali al mondo, con cui la cantante livornese ha collaborato a lungo. Anche questo appuntamento era riservato ai pazienti oncologici, ai loro familiari, agli operatori sanitari e a tutti coloro che volevano ascoltare buona musica lasciandosi trasportare dalle emozioni. Grazie ai tanti amici che hanno prontamente e generosamente risposto all'appello di Andrea Mambrini, direttore dell'Oncologia apuana e organizzatore degli eventi per l'associazione, con questo concerto di Karima e Piero Frassi è stato anche inaugurato il nuovo e moderno impianto di amplificazione. “Ringrazio ancora tutti gli amici dell'associazione Donatori di musica e dell'Oncologia apuana - ha detto il dottor Mambrini - per aver permesso, dopo il furto avvenuto appena un mese fa, di poter prontamente acquistare un nuovo impianto di amplificazione che ci consente di continuare ad ospitare numerosi artisti, che ci regalano ogni volta emozioni così belle”. Maurizio Costanzo