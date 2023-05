Massa, in manette molestatore sessuale seriale

Massa Carrara, 5 maggio 2023 – Prima ha tentato una violenza sessuale su un autobus a Bologna, dopo 10 giorni su un treno in transito a Riccione. Gli agenti di polizia ferroviaria di Massa Carrara hanno rintracciato e arrestato in stazione un cittadino italiano di 37 anni in quando responsabile di una serie di molestie sessuali. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sabato 15 aprile ha tentato una violenza sessuale a bordo di un autobus a Bologna. Il responsabile è stato bloccato e arrestato ma al termine del processo è stato scarcerato con divieto di dimora a Bologna. Dopo 10 giorni, il 25 aprile, l'uomo è stato coinvolto in un episodio analogo a bordo di un treno a lunga percorrenza in quel momento in transito nella stazione di Riccione.

Gli uomini della polizia ferroviaria, allertati dai ferrovieri presenti sul convoglio, all'arrivo a Bologna hanno denunciato a piede libero l'uomo. L'autorità giudiziaria, preso atto della reiterazioni dei comportamenti, ha emesso un provvedimento restrittivo dell'uomo che dopo poche ore è stato rintracciato e arrestato nella stazione di Massa Carrara.