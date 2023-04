Ladro seriale arrestato sul lungomare: stava svaligiando un camper di turisti francesi

Marina di Carrara (Massa Carrara), 27 aprile 2023 – Per furti nelle auto sul lungomare di Marina di Carrara i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 21enne del posto con una sfilza di precedenti per furti di ogni tipo. L'ultima volta è finito in manette per aver tentato di rubare qualcosa dentro il camper di turisti francesi che stavano trascorrendo qualche giorno nella zona delle Apuane. I camper erano in sosta nella zona del lungomare di Marina di Carrara.

I vacanzieri, senza pensarci su due volte, hanno dato l'allarme al 112 mentre il ladro era ancora all'opera.

A dispetto della giovane età, si tratta di una vecchia conoscenza dei carabinieri che già lo avevano denunciato parecchie volte per reati contro il patrimonio fra cui furti, ricettazioni e uso illecito di carte di credito rubate, peraltro ancora sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Il provvedimento consente di scontare una condanna fuori dal carcere, a condizione che si rispettino delle precise regole di «buona condotta».