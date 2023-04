Imprenditore carrarese latitante finisce in manette

Carrara, 7 aprile 2023 - Ieri, 6 aprile, è stata eseguita, a cura della polizia di frontiera di Ponte Chiasso, l’estradizione dell’imprenditore carrarese Flavio Lazzini. Classe 1961, già condannato da più Tribunali dell’Italia Centro-Settentrionale, l’imprenditore era stato destinatario di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Massa di espiazione della pena residua di 17 anni e 9 mesi di reclusione per fatti, fra l’altro, di estorsione, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta. Emesso il provvedimento nel marzo del 2020, i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Massa Carrara, dopo aver riscontrato l’assenza dello stesso sul territorio nazionale, effettuavano gli accertamenti finalizzati al rintraccio del Lazzini, raccogliendo elementi circa la sua localizzazione in Brasile, presumibilmente nella città di Fortaleza, dove aveva avviato un’attività imprenditoriale con la ditta “Flavio Lazzini Construcoes”.

La Procura della Repubblica di Massa ha avviato, pertanto, le procedure finalizzate a disporre, da parte del Ministero della Giustizia, le ricerche - tramite i canali di cooperazione internazionale del Ministero dell’Interno - del Lazzini in territorio estero, con la finalità di trarlo in arresto per la successiva estradizione.

Dagli accertamenti è risultato che il condannato si era trasferito dal Brasile in Svizzera, nel comune di Cressier, sito nel distretto di Nauchatel, dove è stato arrestato il 20 dicembre scorso. Lazzini è stato quindi tradotto dalla polizia penitenziaria nella casa di reclusione di Milano – Opera, dove sconterà la pena di oltre 17 anni, derivante dal cumulo delle condanne disposte con 5 sentenze emesse dai Tribunali di Massa, Pisa, La Spezia e Milano, confermate, oppure in parte riformate, dai successivi gradi di giudizio. In particolare, i provvedimenti emessi dal Tribunale di Massa sono da ricondurre a due distinte indagini svolte, una nel 2009 e una nel 2016, dalla Guardia di Finanza, nell’ambito delle quali erano stati contestati i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, bancarotta fraudolenta, truffa e appropriazione indebita.