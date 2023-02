Ciclismo, atleti in Vetrina: Giacomo Belloni speranza juniores

Lo junior massese Giacomo Belloni

Massa,20 febbraio 2023 - Interesse ed attesa per il diciassettenne juniores massese Giacomo Belloni riconfermato (non poteva essere diversamente) dal Velo Club Empoli per la stagione 2023 e che debutterà con la squadra guidata dal direttore sportivo l’ex professionista Davide Appollonio il 5 marzo nel circuito di Cerbaia di Lamporecchio.

Giacomo, nato il 2 ottobre 2005, se guardiamo le stagioni trascorse ha sempre mostrato innegabili progressi, sempre più sicuro e protagonista.

Al giovane massese seguito con passione dallo zio Pietro, manca solo il successo dopo essere stato da esordiente e allievo Campione Provinciale.

L’anno scorso al suo primo anno da juniores ha fatto parte della Rappresentativa Toscana, riserva al Campionato Italiano di Cherasco in Piemonte, conquistando alcuni piazzamenti e giungendo secondo a Tula in Sardegna.

Belloni fu tra gli atleti del primo anno più bravi nel Giro della Valdera. Con l’esperienza acquisita è una delle punte del Velo Club Empoli in attesa della prima vittoria che Giacomo merita per serietà, impegno, passione e ottime doti.

Antonio Mannori