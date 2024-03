Frana a Fivizzano, strada statale a senso unico alternato

Fivizzano (Massa Carrara), 2 marzo 2024 – L’ondata di maltempo che sta interessando da giorni la Toscana, sta producendo danni anche per quanto riguarda la circolazione stradale. In particolare, lungo la strada statale 63 “del Valico del Cerreto” è stato provvisoriamente attivato il senso unico alternato.

Un provvedimento necessario adottato da Anas poiché, a seguito del maltempo che sta interessando la zona, si è verificata la caduta di alcuni sassi sul margine della carreggiata stradale da un versante attiguo alla statale. Il senso unico alternato, come specifica Anas in una nota stampa, è regolato da impianto semaforico, in corrispondenza del km 13,000, nel territorio comunale di Fivizzano, in provincia di Massa Carrara. Sul posto sono presenti le squadre di Anas e dell’impresa incaricata, allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.