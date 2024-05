Zone logistiche semplificate: il Pd ne parla con il presidente Giani

Venerdì alle 21 a Ca’ Michele a Bonascola si parla di ‘Zls’, le Zone logistiche semplificate. L’incontro intitolato ‘Zone logistiche semplificate, un’occasione da cogliere’ è organizzato dal Pd della Toscana e di Massa Carrara proprio per fare il punto sulle Zls. L’incontro è stato voluto dal segretario regionale Emiliano Fossi e realizzato dalla federazione del Pd di Massa Carrara. Sarà un appuntamento per discutere su cosa prevede la proposta toscana e come questa potrà facilitare la competitività locale e regionale. Un tema di grande attualità anche alla luce di recentissime analisi legate agli aspetti economici ed infrastrutturali.

"Il tutto in attesa del decreto di istituzione definitiva da parte del Governo nazionale della proposta elaborata dalla Regione", commenta Francesco Gazzetti, responsabile infrastrutture del Pd della Toscana. A salutare il pubblico di saranno la sindaca di Carrara Serena Arrighi, il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, il consigliere regionale Giacomo Bugliani e la segretaria Pd provinciale Elisabetta Sordi. I lavori saranno introdotti da Francesco Gazzetti e proseguiranno con una tavola rotonda coordinata da Federica Maineri, responsabile delle politiche del mare del Pd Toscana. Interverranno Leonardo Marras (assessore attività produttive Regione Toscana, che sta seguendo il dossier Zls), Andrea Corsini (assessore al Commercio e infrastrutture della Regione Emilia Romagna per un’interessante comparazione rispetto al percorso intrapreso sullo stesso tema), Rossana Soffritti (portavoce regionale delle Donne democratiche), Stefania Lio (vice segretaria Pd Toscana) e Marco Simiani (capogruppo Pd in commissione ambiente alla Camera dei Deputati). Le conclusioni saranno affidate al presidente della Regione Eugenio Giani e al segretario regionale del Pd Emiliano Fossi.