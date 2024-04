"Zone di sosta per scuolabus e auto dei genitori"

Proprio mentre rientrano a scuola, ragazzi e insegnanti incontrano il presidente della Pro loco del paese, Umberto Moisè. Li accoglie col sorriso che ormai i ragazzi hanno imparato a conoscere, perché da tempo scuola e pro-loco collaborano a numerosi eventi. “Che cosa si può fare, Umberto?”, chiedono i ragazzi dopo aver raccontato la loro avventura. “Proprio oggi - risponde il presidente - ho un appuntamento con l’assessore alle politiche sociali del Comune e farò presente ciò che mi avete detto anche voi e che da tempo molti paesani denunciano. La soluzione potrebbe essere quella di creare delle zone di sosta per gli scuolabus e per le auto dei genitori che accompagnano i figli a scuola e da lì proseguire a piedi. Magari creare un gruppo di accompagnatori, anche volontari, che aiutano voi studenti a percorrere in sicurezza il tragitto dalle zone di sosta alla scuola. Certo un altro parcheggio sarebbe utile. Non si sa dove parcheggiare le numerose auto…". Gli raccontano anche di ciò che hanno visto nel bosco. "Stiamo cercando di rendere sempre più attrezzato il parco, abbiamo installato un barbecue e panchine nuove. Per la palestra invece sarà un’impresa difficile…", sottolinea. Lo salutano con stima e affetto, sapendo quanto lui e il suo gruppo stiano facendo per il paese. Si spera che unendo tutte le forze anche la mobilità a Bedizzano possa essere più accessibile e sicura e con l’aiuto delle istituzioni si possa ridare vita alla palestra di Bedizzano e al parco del Vignale.