"Zona industriale, percorso a ostacoli". Si chiedono interventi

Area industriale al collasso. Un serio intevento sulle strade della zona industriale viene chiesto dal presidente della Pro loco Catagnina Michele Russo. "Le attività produttive di quest’area, che sono tra le migliori a livello internazionale – interviene Michele Russo, presidente della Pro loco Catagnina - si chiedono come mai quei contributi amministrativi che vengono versati ogni anno non siano utilizzati neanche in minima parte per la manutenzione del manto stradale e segnaletica: forse ciò che versano non è abbastanza? Perché dopo trent’anni non si è fatto nulla?".

Di nuovo si pone l’accento su quell’area a seguito di quella che avrebbe potuto essere una tragedia, per fortuna sfiorata, proprio nei giorni scorsi. "Grazie ad un celere intervento della polizia municipale di Massa – racconta Michele Russo - si è evitato quello che poteva essere un altro grande incidente nell’area industriale dell’ex Dalmine. Il sopralluogo degli agenti, chiamati da me, ha fatto sì che si potesse evidenziare che l’area industriale dell’ex Dalmine, abbandonata a se stessa da oltre trent’anni dal susseguirsi di tutte le amministrazioni, è arrivata al collasso a livello di infrastrutture stradali. Come hanno potuto constatare le autorità competenti – aggiunge - l’area andrebbe completamente chiusa, interdetta a qualsiasi accesso, lavoratori e non, per motivi di sicurezza. Infatti anche sabato scorso un altro motociclista che si recava all’interno dell’area è caduto dentro una buca ed è finito in ospedale. Nella stessa area, nell’agosto 2022, un motociclista ha perso la vita per lo stesso motivo. E questo è inaccettabile". E’ davvero inaccettabile che si possa morire per una buca in una zona industriale che richiama al lavoro centinaia di operai. "Come accade spesso nulla di ciò che era stato promesso è ancora nei programmi delle amministrazioni – interviene Russo -. La Pro loco Catagnina da otto anni si occupa della pulizia di quest’area compresa la decespugliazione e il taglio del verde. Due anni fa, grazie al contributo delle aziende abbiamo sostenuto una notevole spesa per riattivare l’impianto di illuminazione all’interno di questo polo industriale, perchè era al buio. Ci chiediamo: dove sono finite le promesse della campagna elettorale? Forse l’incolumità dei lavoratori che transitano in quell’area non è abbastanza importante?" I rappresentanti della Pro loco Catagnina attendono un incontro con il sindaco per affrontare questa annosa situazione di degrado.

Angela M. Fruzzetti