Zona industriale Accordo green Nascono le comunità energetiche

di Francesco Scolaro

La sfida delle energie alternative trova una sinergia comune all’interno dell’assemblea del Consorzio Zona industriale apuana: i principali soci del territorio, quindi con esclusione della Regione Toscana, hanno infatti aderito alla proposta lanciata dall’amministratore unico Norberto Petriccioli, per arrivare a realizzare le prime ‘comunità energetiche’ proprio all’interno del perimetro della zona industriale di Massa Carrara con l’obiettivo non impossibile di riuscire a costituirne quattro nei prossimi mesi. Comuni di Massa e di Carrara, Provincia, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Autorità portuale del Mar Ligure Orientale e Consorzio Zia stanno sottoscrivendo in queste settimane un protocollo, o meglio un accordo amministrativo per la costituzione delle comunità energetiche nell’area della costa apuana.

Uno dei primi a firmarlo è stato il Comune di Massa, con l’approvazione da parte della giunta poche ore prima della mozione di sfiducia che ha sciolto l’amministrazione e il consiglio. Il progetto in linea di principio, come anticipato da La Nazione, era contenuto all’interno del bilancio di previsione del Consorzio Zia preparato dall’amministratore Petriccioli e approvato dai soci oltre due mesi fa. Il primo passaggio era quello di redigere uno studio di fattibilità in accordo con i soci pubblici e l’accordo serve proprio a dare le gambe a questa sfida.

Tutti i soggetti coinvolti, infatti, conferiscono mandato al Consorzio per la realizzazione dello studio di fattibilità che servirà a definire il perimetro esatto iniziale delle reti comprensivo delle potenzialità di produzione di energia rinnovabile parte dei soggetti partecipanti al presente accordo o da altri soggetti anche privati che si vorranno inserire nell’accordo. Il Consorzio stilerà inoltre un regolamento per il funzionamento, la rendicontazione e gestione delle comunità energetiche mentre gli altri enti coinvolti dovranno fornire dati essenziali per lo studio di fattibilità come i consumi, le attuali produzioni di energia rinnovabile e le potenzialità delle superfici a disposizione.

L’accordo per lo studio di fattibilità si conclude entro la fine dell’anno e per tale data dovremmo avere almeno un piano di intervento che potrebbe proiettare la zona industriale apuana in un’ottica di transizione ecologica. Le comunità energetiche sono un insieme di soggetti che si uniscono per la produzione, la condivisione e lo scambio di energia elettrica prodotta attraverso impianti di energia rinnovabile, una ‘rete virtuale’ che utilizza le reti fisiche esistenti con impianti di potenza massima incentivabile fino a 1 megawatt, tutti connessi alla stessa cabina primaria di trasformazione alta tensione, con tanti benefici in termini di consumo, costi e agevolazioni. Lo studio di fattibilità servirà a individuare i bacini di utenti, il fabbisogno energetico e le potenzialità in termini di produzione. E per l’area della zona industriale si prevede di poter realizzare 4 comunità, quante sono le cabine primarie della zona.

