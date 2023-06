“Zero fantasia” artisti a 4 mani

Oggi alle 18, con l’apertura ufficiale di White Carrara, ) nello spazio espositivo messo a disposizione dalla ‘Successori Adolfo Corsi’, la galleria Civico 1 di piazza Alberica nel centro storico di Carrara, inaugura la doppia personale di Emanuele Canalini e Luca Marchetti dal titolo “Zero fantasia”, termine che i due artisti usano per dare nome al proprio collettivo. Per la prima volta esporranno insieme in uno spazio espositivo le loro opere fatte a quattro mani. Canalini (classe 1985) e Marchetti (1984) lavorano insieme da soli due anni ma sembrano molti di più. Da oggi nella prima sala del ‘Civico 1’ saranno esposte le loro opere più recenti con un allestimento ad hoc, mentre nella seconda stanza opere eseguite negli anni passati.

I due autori realizzano interventi urbani su pareti e facciate anche di dimensioni imponenti, hanno molte commissioni in corso e altre appena concluse. Una esposizione da visitare fino al 16 luglio, tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle 18, o fuori orario telefonando al numero 3924973263.