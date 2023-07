Zeri investe nello sport Lavori per oltre 1 milione

Lo sport migliora la qualità della vita, ecco perché le attività sportive sono salite sul podio dell’attenzione al Comune di Zeri dove sono in arrivo investimenti sulle strutture che sfiorano 1.100.000 euro per il prossimo biennio. Sono previsti sul campo da calcio, sulle aree di pertinenza (tribune, recinzioni e altro), nuovi spogliatoi sia per le squadre che per i direttori di gara, una nuova infermeria e una grande struttura polivalente.

"Questo perché noi da sempre crediamo nello sport - dice il sindaco Cristian Petacchi - e in tutti quelli che sono gli aspetti positivi che ogni livello di pratica porta con sé. Lo sport fa bene alla salute fisica e mentale, perciò da sempre noi crediamo e investiamo in infrastrutture per dare a tutti coloro che vivono e frequentano il nostro territorio la possibilità di praticarlo in totale libertà e gratuitamente. Come ad esempio il campo in erba sintetica polivalente costruito ormai da 5 anni e frequentatissimo da bambini, ragazzi e adulti in ogni stagione". La Regione ha finanziato con 12 milioni di euro complessivi 40 interventi finalizzati al miglioramento e alla qualificazione del sistema toscano di impianti e spazi sportivi pubblici, tra cui anche Zeri che è al primo posto della graduatoria del bando (90 punti) con l’assegnazione di 400mila euro che prevede un cofinanziamento comunale di 89mila euro per il centro sportivo di Coloretta. Questo sostegno è arrivato quando si erano diffuse notizie allarmanti sul futuro del Gsd ValliZeri, che appariva sul punto di non iscrivere la squadra al campionato di Terza Categoria Dilettanti.

"C’è stata troppa impulsività nella comunicazione purtroppo - lamenta Petacchi - A questo proposito l’altra sera ho convocato e riunito il direttivo della società nella sala consigliare del Comune e posso confermare invece che il ValliZeri. Anzi, ci saranno novità dal punto di vista dirigenziale, volte a rafforzare ancor di più il gruppo storico. Il nuovo mister sarà Andrea Albareni, supportato per l’area tecnica dai due direttori sportivi Marco Mariani e Andrea Bellandi. Abbiamo già un’ottima rosa di calciatori, compagine che sarà incrementata entro fine mese".

Natalino Benacci